Правительство ФРГ приостановило сертификацию "Северного потока - 2"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц распорядился приостановить процесс сертификации российско-немецкого газопровода "Северный поток - 2". Проект пройдет через дополнительную экспертную оценку.

"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Законодательство ФРГ предусматривает, что сертификация такого рода инфраструктурных проектов может занимать до четырех месяцев. Еще как минимум два месяца должно уйти на бюрократическое урегулирование проекта чиновниками Еврокомиссии. На известие об очередной задержке запуска "СП-2" отреагировал замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, давший понять, что для контрагентов это невыгодное решение.

"Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!", - написал бывший премьер-министр в своем микроблоге.

В конце 2021 года "Газпром" объявил об окончании пятилетних работ по строительству трубопровода, пролегающего по дну Балтийского моря и призванного снабжать Европу газом в обход Украины.