ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:40

Терешкова получила орден "За заслуги перед Отечеством"

фото ЗакС политика Терешкова получила орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении почетных наград нескольким известным государственным деятелям. Документ подписан накануне вечером и выложен на официальном портале правовой информации. Среди награжденных особое внимание обращают на себя депутат Госдумы Валентина Терешкова и постоянный представитель России в Совбезе ООН Василия Небензя, получившие орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Этот же орден, но II степени достался главе Татарстана Руслану Минниханову, а орден "За заслуги перед Отечеством" I степени получил Сергей Степашин, премьер-министр в 1999 году, а ныне - председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Отметим, что наибольшую славу Терешковой в качестве депутата принесла инициированная ею весной 2020 года поправка в Конституцию, по которой Владимир Путин, находящийся во главе страны с 2000 года, получил возможность избираться еще на два шестилетних президентских срока.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама