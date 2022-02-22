Терешкова получила орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении почетных наград нескольким известным государственным деятелям. Документ подписан накануне вечером и выложен на официальном портале правовой информации. Среди награжденных особое внимание обращают на себя депутат Госдумы Валентина Терешкова и постоянный представитель России в Совбезе ООН Василия Небензя, получившие орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Этот же орден, но II степени достался главе Татарстана Руслану Минниханову, а орден "За заслуги перед Отечеством" I степени получил Сергей Степашин, премьер-министр в 1999 году, а ныне - председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Отметим, что наибольшую славу Терешковой в качестве депутата принесла инициированная ею весной 2020 года поправка в Конституцию, по которой Владимир Путин, находящийся во главе страны с 2000 года, получил возможность избираться еще на два шестилетних президентских срока.