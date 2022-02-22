Смольный пресёк деятельность 17 точек незаконной торговли

После проведённого сотрудниками комитета по контролю за имуществом Петербурга рейда была пресечена деятельность 17 точек незаконной торговли, информирует пресс-служба Смольного.

Предприниматели вели нелегитимную деятельность, стоя за самовольно возведёнными прилавками и торговыми столами. В основном с лотков шла торговля овощами и фруктами.

После проверок ККИ прервали свою деятельность точки, расположенные на улице Савушкина, на Комендантском и Ленинском проспектах, у станций метро "Академическая", "Проспект Ветеранов" и "Гражданский проспект", на проспекте Маршала Захарова, проспекте Испытателей и других.

"За продажу товаров в неустановленных местах в отношении нарушителей возбуждены административные производства", - уточнили также в Смольном.