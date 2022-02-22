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Новости 17:57

Смольный пресёк деятельность 17 точек незаконной торговли

фото ЗакС политика Смольный пресёк деятельность 17 точек незаконной торговли

После проведённого сотрудниками комитета по контролю за имуществом Петербурга рейда была пресечена деятельность 17 точек незаконной торговли, информирует пресс-служба Смольного.

Предприниматели вели нелегитимную деятельность, стоя за самовольно возведёнными прилавками и торговыми столами. В основном с лотков шла торговля овощами и фруктами.

После проверок ККИ прервали свою деятельность точки, расположенные на улице Савушкина, на Комендантском и Ленинском проспектах, у станций метро "Академическая", "Проспект Ветеранов" и "Гражданский проспект", на проспекте Маршала Захарова, проспекте Испытателей и других.

"За продажу товаров в неустановленных местах в отношении нарушителей возбуждены административные производства", - уточнили также в Смольном.


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