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Новости 18:01

На письма ветеранам с поздравлением Беглова потратят до 1,6 млн рублей

фото ЗакС политика На письма ветеранам с поздравлением Беглова потратят до 1,6 млн рублей

Смольный потратит на поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы от губернатора Петербурга Александра Беглова до 1,6 млн рублей. Извещение о проведении аукциона на печать писем разместил на портале госзакупок комитет по печати и взаимодействию со СМИ 22 февраля. 

Всего планируется напечатать 75 тысяч персональных поздравительных писем, которые в документации к закупке также называются открытками. Рассылкой губернаторских поздравлений займется "Почта России". Губернатор направит письма также и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, проживающим в Петербурге. 

Стоимость печати одного письма оценили в 8 рублей и 35 копеек. Отправка одного такого поздравления обойдется дороже - 13 рублей 25 копеек. 

Поздравить ветеранов планируют не позднее конца июня 2022 года. Исполнители смогут подать заявку до начала марта. 

В 2021 году на поздравление ветеранов и узников лагерей потратили 1 млн рублей. Поставщиком услуг стала ООО "Центр предпочтовой подготовки "Веди-Пост". В сравнении с прошлым годом, в 2022 году количество людей, которые получат поздравление от главы города, уменьшилось на 15 тысяч человек. 

Константин Леньков


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