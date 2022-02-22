Смольный подготовил законопроект о массовом отдыхе петербуржцев

Правительство Петербурга разработало проект закона о мерах по созданию условий для массового отдыха жителей. Документ был опубликован на сайте Смольного 22 февраля.

Законопроект рамочный. Им планируется разделить полномочия городского правительства и парламента. Заксобранию хотят поручить принятие законов "в сфере создания условий для массового отдыха жителей" и контроль за их исполнением. Смольному - создание условий для отдыха петербуржцев, в том числе обустройство мест для этого.

Инициатива будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 7 марта. После этого ее должны внести в ЗакС.