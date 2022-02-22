Дрозденко попросил у Хуснуллина 10 млрд рублей на строительство дорог в Мурино и Кудрово

Ленинградской области необходимы 10 млрд рублей федеральных субсидий, которые следует направить на развитие транспортной инфраструктуры - в том числе, на границе с Петербургом.

Цифра была озвучена в ходе заседания координационного совета по развитию транспортной системы Северной столицы и Ленобласти, прошедшего 22 февраля под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

Деньги должны быть направлены на возведение дорожного объезда Мурино в створе Пискарёвского проспекта, а также на строительство развязки в Кудрово, реконструкцию Дороги жизни, Колтушского шоссе и съезда от него ко Всеволожску.

Также Дрозденко выступил с предложением возвести объездную трассу в обход Приозерска.

"Это позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, улучшить экологическую обстановку в Приозерске и улучшить транспортное сообщение с Карелией и Финляндией", — подытожил глава Ленобласти.