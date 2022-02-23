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Новости 10:19

"Мы свое не отдадим": Футболист Зинченко высказался об украинском конфликте

фото ЗакС политика "Мы свое не отдадим": Футболист Зинченко высказался об украинском конфликте

Защитник футбольного клуба "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко сделал пост в Instagram о ситуации на своей родине.

"Страна, в которой я родился и вырос. Страна, цвета которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми. Моя страна принадлежит украинцам и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", - написал Зинченко на украинском.

Пост он сопроводил изображением карты Украины с Крымом, Донецком и Луганском.

"Мужчина", - написал в комментариях боец UFC, уроженец российского Буйнакска Мухаммад Мокаев.

Фото: Instagram/zinchenko_96


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