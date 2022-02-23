ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:24

Петербург продолжает лидировать по COVID-приросту: за сутки - 9794 новых случаев

фото ЗакС политика Петербург продолжает лидировать по COVID-приросту: за сутки - 9794 новых случаев

В России за сутки зарегистрировали 137 642 новых случая заражения коронавирусом. Это на 2 470 больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 785 человек (на 11 меньше, чем накануне). Сумели поправиться 179 203 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Петербург — 9794 новых больных (на 3219 больше, чем накануне), за ним следуют Москва — 5664 и Красноярский край — 5473. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправились 25 634 человека и скончалось 83 (накануне — 81).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Франции и Германии.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама