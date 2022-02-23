Петербург продолжает лидировать по COVID-приросту: за сутки - 9794 новых случаев

В России за сутки зарегистрировали 137 642 новых случая заражения коронавирусом. Это на 2 470 больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 785 человек (на 11 меньше, чем накануне). Сумели поправиться 179 203 человека.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Петербург — 9794 новых больных (на 3219 больше, чем накануне), за ним следуют Москва — 5664 и Красноярский край — 5473. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправились 25 634 человека и скончалось 83 (накануне — 81).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Франции и Германии.