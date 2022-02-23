Путин поздравил со столетием Театр юного зрителя

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу Театра юного зрителя по случаю столетнего юбилея этого культурного учреждения. По уверению первого лица, ТЮЗ - это то место, где талантливые люди разных профессий работали во все исторические периоды.

"Важно, что вы бережно храните и продолжаете замечательные традиции своих предшественников, радуете ребят интересным и содержательным репертуаром, знакомите их с шедеврами отечественной и зарубежной классики, произведениями современных авторов", - говорится в тексте письма, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также обратил внимание на активность театра в общественной жизни города и всей страны.

Свое праздничное обращение записал и губернатор Александр Беглов.

"Они воспитывают юных петербуржцев, учат добру, правде, дружбе, взаимопомощи", - высказался чиновник о работающих в стенах учреждения артистах и художниках.

Отметим, что ТЮЗ, являющийся одним из первых в мире профессиональных детских театров, основал в 1922 году режиссер и театральный педагог Александр Брянцев. В здание на Пионерской площади учреждение переехало только спустя сорок лет.