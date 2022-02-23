ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:57

Путин поздравил со столетием Театр юного зрителя

фото ЗакС политика Путин поздравил со столетием Театр юного зрителя

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу Театра юного зрителя по случаю столетнего юбилея этого культурного учреждения. По уверению первого лица, ТЮЗ - это то место, где талантливые люди разных профессий работали во все исторические периоды.

"Важно, что вы бережно храните и продолжаете замечательные традиции своих предшественников, радуете ребят интересным и содержательным репертуаром, знакомите их с шедеврами отечественной и зарубежной классики, произведениями современных авторов", - говорится в тексте письма, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства также обратил внимание на активность театра в общественной жизни города и всей страны. 

Свое праздничное обращение записал и губернатор Александр Беглов.

"Они воспитывают юных петербуржцев, учат добру, правде, дружбе, взаимопомощи", - высказался чиновник о работающих в стенах учреждения артистах и художниках.

Отметим, что ТЮЗ, являющийся одним из первых в мире профессиональных детских театров, основал в 1922 году режиссер и театральный педагог Александр Брянцев. В здание на Пионерской площади учреждение переехало только спустя сорок лет.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама