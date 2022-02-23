Роскомнадзор составил протокол на "Эхо Москвы" из-за программы об Украине

Редакция "Эха Москвы" получила от Роскомнадзора административный протокол, касающийся еженедельной радиопрограммы под названием "Що там у них". Об этом в своем Telegram-канале сигнализировал главред "Эха" Алексей Венедиктов.

"За якобы нарушение лицензии, так как (по их мнению) передача "Що там у них" идет на украинском языке", - пояснил он.

Программа целиком посвящена украинской культуре, истории и повседневности. Юридический отдел радиостанции будет подавать апелляцию на привлечение редакции к административной ответственности.

Ранее РКН требовал удалить с сайта "Эха" материалы, основой для которых стали некоторые расследования команды Алексея Навального.

фото: Эхо Москвы / YouTube (скриншот)