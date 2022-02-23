ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:43

Роскомнадзор составил протокол на "Эхо Москвы" из-за программы об Украине

фото ЗакС политика Роскомнадзор составил протокол на "Эхо Москвы" из-за программы об Украине

Редакция "Эха Москвы" получила от Роскомнадзора административный протокол, касающийся еженедельной радиопрограммы под названием "Що там у них". Об этом в своем Telegram-канале сигнализировал главред "Эха" Алексей Венедиктов.

"За якобы нарушение лицензии, так как (по их мнению) передача "Що там у них" идет на украинском языке", - пояснил он.

Программа целиком посвящена украинской культуре, истории и повседневности. Юридический отдел радиостанции будет подавать апелляцию на привлечение редакции к административной ответственности.

Ранее РКН требовал удалить с сайта "Эха" материалы, основой для которых стали некоторые расследования команды Алексея Навального. 

фото: Эхо Москвы / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама