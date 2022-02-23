Академической гимназии при СПбГУ выделили федеральное финансирование

Гимназия имени Фаддеева, существующая при СПбГУ и обучающая одаренных детей, будет по-новому финансироваться государством, передает пресс-служба Смольного. Если в предыдущие годы она существовала за счет гранта, то отныне, благодаря распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, все необходимые для ее работы средства будут планово выделяться из федерального бюджета. Деньги, среди прочего, пойдут на проживание и питание школьников.

По словам губернатора Александра Беглова, гимназия при главном городском университете — "один из примеров успешного создания специализированного учебно-научного центра на базе старейшего российского вуза". В ней преподают университетские сотрудники, а ученики имеют доступ к лабораторному оборудованию вуза.

За предыдущие три года гимназия получила посредством гранта 570 млн рублей. Сегодня в ней учатся 360 человек.