За шутливые ролики в полицейской форме белгородского блогера оштрафовали девять раз

Белгородский блогер Руслан Сулейманов, снимавшийся в видеороликах пародийного и комедийного характера для TikTok в полицейской форме, получил от суда в общей сложности девять штрафов. Каждый из них составил по одной тысяче рублей, о чем пишет региональное издание "7х7". Все девять протоколов на белгородца выписали по ч. 1 ст. 17.12 КоАП.

Переодетый правоохранителем, молодой человек танцевал и даже кукарекал на камеру, выкладывая в общий доступ получившийся контент. Форму, которую он носил незаконно, у Сулейманова изъяли. Приобрести ее тиктокер смог в военторге.