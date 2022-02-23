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Новости 17:29

За шутливые ролики в полицейской форме белгородского блогера оштрафовали девять раз

фото ЗакС политика За шутливые ролики в полицейской форме белгородского блогера оштрафовали девять раз

Белгородский блогер Руслан Сулейманов, снимавшийся в видеороликах пародийного и комедийного характера для TikTok в полицейской форме, получил от суда в общей сложности девять штрафов. Каждый из них составил по одной тысяче рублей, о чем пишет региональное издание "7х7". Все девять протоколов на белгородца выписали по ч. 1 ст. 17.12 КоАП.

Переодетый правоохранителем, молодой человек танцевал и даже кукарекал на камеру, выкладывая в общий доступ получившийся контент. Форму, которую он носил незаконно, у Сулейманова изъяли. Приобрести ее тиктокер смог в военторге.


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