Путин начал наносить удары по Украине и пригрозил миру ядерным оружием

Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции".

"Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательству, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины", - заявил российский президент.

Западу Путин напомнил о ядерном оружии, которым располагает Россия.

"Россия даже после разгрома СССР и утраты значительной части его ядерного потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. И более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть сомнения в том, что прямое нападение на нашу страну приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого потенциального агрессора", - сказал Путин.

Свои действия президент России объяснил опасностью расширения НАТО на восток. Он заверил, что восемь лет пытался разрешить ситуацию в Донбассе мирно.

"Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса и начавшееся военное освоение территории Украины для нас неприемлемо. Дело, конечно, не в самой организации НАТО. Это только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях - замечу, на наших же исторических территориях, создается враждебная нам антироссия, которая поставлена под полный внешний контроль", - добавил Путин.

Вооруженные силы Украины сообщили, что по украинским военным объектам и аэродромам в нескольких городах наносятся удары. Минобороны России заявило, что из строя выводятся только военные объекты, инфраструктура и авиация, а гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

Народная милиция ЛНР объявила, что "начала операцию по освобождению временно оккупированной территории Луганской народной республики".