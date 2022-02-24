Представитель милиции ДНР Басурин - украинцам: Вы гражданские, по вам стрелять не будут

Замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин обратился к украинским военным, держащим оборону в охваченном боями регионе, и потребовал, чтобы они мирно сложили оружие и сохранили, тем самым, жизнь и себе, и мирному населению. Послание силовика приводит ТАСС.

Басурин заверил, что российские войска в ДНР лично он не видел. Он также призвал украинцев, живущих на сепаратистской территории, не бояться.

"Ничего не бойтесь, вы гражданские, по вам стрелять не будут", - сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Тем временем, погранслужба Украины заявила о том, что российские военные нарушили госграницу в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. В соцсетях очевидцы делятся фотографиями, предположительно, российских танков, стоящих у въезда в Харьков.

По всей Украине введено военное положение.