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Новости 10:45

Представитель милиции ДНР Басурин - украинцам: Вы гражданские, по вам стрелять не будут

фото ЗакС политика Представитель милиции ДНР Басурин - украинцам: Вы гражданские, по вам стрелять не будут

Замначальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин обратился к украинским военным, держащим оборону в охваченном боями регионе, и потребовал, чтобы они мирно сложили оружие и сохранили, тем самым, жизнь и себе, и мирному населению. Послание силовика приводит ТАСС.

Басурин заверил, что российские войска в ДНР лично он не видел. Он также призвал украинцев, живущих на сепаратистской территории, не бояться.

"Ничего не бойтесь, вы гражданские, по вам стрелять не будут", - сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Тем временем, погранслужба Украины заявила о том, что российские военные нарушили госграницу в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. В соцсетях очевидцы делятся фотографиями, предположительно, российских танков, стоящих у въезда в Харьков.

По всей Украине введено военное положение.


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