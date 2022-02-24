В петербургском метро усилен контроль на станциях

На станциях и вестибюлях петербургской подземки усилили контроль, сообщил 24 февраля "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу метрополитена. При этом в остальном метро работает в штатном режиме.

"В метро Петербурга усилен только контроль: сотрудники чаще ходят в вестибюлях, на станциях. В остальном метрополитен работает в штатном режиме, никакого дополнения у нас нет", — цитирует пресс-службу издание.

Ранее в СМИ появились сведения об усилении мер контроля в метрополитене Москвы. Полицейские останавливают пассажиров для проверки документов, а в центр столицы стянуты дополнительные подразделения, сообщило ТАСС.