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Новости 11:34

В Петербурге сократилось количество выздоровлений и госпитализаций

фото ЗакС политика В Петербурге сократилось количество выздоровлений и госпитализаций

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 8 742 новых случая заболевания коронавирусом, сообщил 24 февраля федеральный оперштаб. Это меньше показателей предыдущего дня: 23 февраля в городе зафиксировали 9 794 новых пациента.

Количество выздоровлений за сутки сократилось в Петербурге с 25 634 днем ранее до 6 591 сегодня. Также уменьшилось количество госпитализаций — с 536 до 313 в четверг. За сутки в городе скончались 79 пациентов.

Всего по России за сутки зафиксировано 132 998 новых случаев заболевания. Госпитализировано 8 632 пациента, выздоровели 136 433 человека. В оперштабе сообщили о 762 смертях от коронавируса.

С начала пандемии в стране ковидом заболели немногим менее 16 миллионов человек, выздоровели почти 13 миллионов. По официальным данным, от последствий коронавируса умерло 348 578 человек.


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