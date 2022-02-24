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Новости 14:25

В Пулково отменены 20 рейсов по южным направлениям

фото ЗакС политика В Пулково отменены 20 рейсов по южным направлениям

Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, сообщили днем 24 февраля в комитете по транспорту. Воздушная гавань обслуживает рейсы как на вылет, так и на прилет.

В то же время, согласно решению Росавиации, в Краснодаре, Ростове, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе приостановлена работа аэропортов. В связи с этим в четверг в Пулково отменены 20 рейсов по южным направлениям.

Авиакомпании информируют пассажиров об отмененных рейсах, переносят бронирования и возвращают деньги, уточнили в комтрансе. По всем вопросам, связанным с изменением статуса рейсов, чиновники попросили обращаться в авиакомпании.

Ранее Минтранс пообещал вывезти застрявших пассажиров автобусами и железнодорожным транспортом. "Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры", — передает РИА "Новости" сообщение ведомства.


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