Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, сообщили днем 24 февраля в комитете по транспорту. Воздушная гавань обслуживает рейсы как на вылет, так и на прилет.

В то же время, согласно решению Росавиации, в Краснодаре, Ростове, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе приостановлена работа аэропортов. В связи с этим в четверг в Пулково отменены 20 рейсов по южным направлениям.

Авиакомпании информируют пассажиров об отмененных рейсах, переносят бронирования и возвращают деньги, уточнили в комтрансе. По всем вопросам, связанным с изменением статуса рейсов, чиновники попросили обращаться в авиакомпании.

Ранее Минтранс пообещал вывезти застрявших пассажиров автобусами и железнодорожным транспортом. "Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана. В работе задействуются все необходимые службы, в том числе волонтеры", — передает РИА "Новости" сообщение ведомства.