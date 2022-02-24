Кремль: Украину в идеале нужно освободить, зачистить от нацистов

В ходе ежедневного журналистского брифинга у кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова поинтересовались, что он думает по поводу начавшейся на территории Украины "специальной военной операции". Ответы чиновника приводит ТАСС.

Прежде всего, Песков заявил, что, по его мнению, граждане РФ поддерживают происходящее в равной степени, как поддерживали признание самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

При этом он уверен, что в союзном государстве необходимо ликвидировать неких "нацистов", равно как и "демилитаризировать" его военный потенциал, "подрощенный из-за рубежа".

"Украину в идеале нужно освободить, зачистить от нацистов", - высказался Песков.

Рассуждать о том, когда закончится "операция", Песков не стал, посоветовав дождаться указа Верховного главнокомандующего.