ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:33

Кремль: Украину в идеале нужно освободить, зачистить от нацистов

фото ЗакС политика Кремль: Украину в идеале нужно освободить, зачистить от нацистов

В ходе ежедневного журналистского брифинга у кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова поинтересовались, что он думает по поводу начавшейся на территории Украины "специальной военной операции". Ответы чиновника приводит ТАСС.

Прежде всего, Песков заявил, что, по его мнению, граждане РФ поддерживают происходящее в равной степени, как поддерживали признание самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

При этом он уверен, что в союзном государстве необходимо ликвидировать неких "нацистов", равно как и "демилитаризировать" его военный потенциал, "подрощенный из-за рубежа".

"Украину в идеале нужно освободить, зачистить от нацистов", - высказался Песков.

Рассуждать о том, когда закончится "операция", Песков не стал, посоветовав дождаться указа Верховного главнокомандующего.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама