"Россию в мире услышали": Глава МО "Петровский" поддержал действия Путина на Украине

Руководитель муниципального образования "Петровский" (Петроградский район Петербурга), член "Единой России" Дмитрий Вагин высказался о "специальной военной операции" на Украине.

Муниципал считает, что Запад "зажал в угол" Россию и у нее не осталось другого выбора.

"А военная операция по защите русских, и уничтожение военной инфраструктуры на Украине позволит нашим властям выйти на новый этап МИРНЫХ переговоров с объединённым Западом. Где ещё раз будет чётко заявлено о необходимости гарантий безопасности России и русского народа, о "красных линиях" и правилах дальнейшего сосуществования!", - написал Вагин "Вконтакте".



"Предполагаю, что нас ждут трудные времена. Но уверен, что Россию в мире услышали. Россия - единственная страна сейчас в мире, которая готова и может защищать свои интересы любыми способами", - добавил глава МО "Петровский".

Напомним, Путин объявил о начале спецоперации рано утром 24 февраля. После этого вооруженные силы России начали наносить удары по территории Украины. Минобороны утверждает, что уничтожает только военные объекты.