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Новости 15:15

Песков назвал условие для переговоров Путина с Зеленским

фото ЗакС политика Песков назвал условие для переговоров Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил 24 февраля условия, при соблюдении которых переговоры между российским и украинским президентами станут возможными. По его словам, это произойдет в случае согласия Киева на обсуждение нейтрального статуса и отказа от размещения вооружений, сообщила "Российская газета".

"Президент сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены. Он это сформулировал достаточно четко. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений", — заявил Песков. По его словам, переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского могут состояться, "если руководство Украины готово об этом говорить".

Ранее Песков прокомментировал идею премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который призвал Евросоюз ввести санкции против Владимира Путина и российского правительства. По словам пресс-секретаря, в Кремле к такой идее относятся "негативно".

"Давайте анализировать события и просчитывать дальнейшие шаги по мере поступления проблемы", — цитирует РИА "Новости" ответ Пескова на вопрос о возможности ответных шагов России.

 


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