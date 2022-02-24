В петербургских стационарах пустует почти 46 % коек

В 19 петербургских ковидных стационарах развернуто 9 407 коек, из котопрых свободно 45,71 %, сообщил 24 февраля городской оперштаб по борьбе с коронавирусом. На лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 7 450 пациентов, еще 106 402 человека болеют на дому. Из числа амбулаторных пациентов 105 287 получают бесплатную лекарственную терапию.

В стационары Петербурга за сутки поступило 411 пациентов, выписано 639 человек. В реанимации находятся 608 больных, 310 подключены к аппаратам ИВЛ.

Первично привиты (без "Спутника Лайт") 2 388 993 петербуржцев, из них 2 967 — дети. Полностью закончили цикл вакцинации 2 985 058 горожан, 623 из которых не достигли совершеннолетия.