Депутат МО "Южно-Приморский" предложил коллегам высказаться о конфликте на Украине

В раздел "разное" повестки заседания муниципального совета МО "Южно-Приморский" включили вопрос о спецоперации на территории Украины. Обсуждение инициировал депутат-самовыдвиженец Валерий Веремейчик.

Он заявил, что Россия проявила "акт агрессии" и осуществила "вторжение на чужую территорию".

"Я не поддерживаю действия власти Российской Федерации. Как депутат высказываю свое недовольство. Хочу, чтобы мой избиратель знал об этом, - сказал Веремейчик.

Мундеп предложил коллегам тоже высказаться по этой теме. Другие депутаты заметили, что это не вопрос местного значения. Однако некоторые поделились своими мыслями. Действия Владимира Путина осудил самовыдвиженец Александр Часнык.

Поддержали - единороссы Геннадий Исаев и Ирина Гончарова. Гончарова, в частности, сказала, что действия российских властей направлены на сбережение людей.

Врио главы муниципалитета Юрий Епифанцев (КПРФ) отметил, что свое мнение еще не сформировал и лично у него пока нет точного понимания о происходящем на Украине.

Сергей Еремеев