В Москве на антивоенной акции начали задерживать журналистов

На Пушкинской площади в Москве полицейские приступили к задержаниям журналистов, освещающих антивоенную акцию, сообщил 24 февраля "Автозак LIVE". Журналисты облачены в жилетки прессы.

Ранее в столице на выходе из метро у Большой Бронной улицы полицейские повалили на землю и задержали двух мужчин, рассказала корреспондентка "Медиазоны"*. Один из них пожаловался, что ему вывихнули руку. После этого его подняли и отвели в автозак. Другого задержанного полицейский якобы несколько раз ударил кулаком, прежде чем отвести в машину.

Всего в российских городах были задержаны не менее 150 участников антивоенных акций, подсчитал проект "ОВД-Инфо"**. На Пушкинской площади в Москве задержаны по меньшей мере 14 человек, передает "Медиазона"*.

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