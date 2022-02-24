Больше половины опрошенных россиян заявили о негативном отношении к Украине

Доля россиян, негативно настроенных по отношению к Украине, выросла на фоне эскалации вокруг республик Донбасса, сообщил 24 февраля "Левада-центр"*. Если в ноябре 2021 года о плохом отношении к соседней стране заявляли 43 % респондентов, то в феврале 2022 года — уже 52 %. Доля позитивно настроенных к Украине, в свою очередь, сократилась с 45 % в ноябре до 35 % в феврале.

Инициатором обострения эскалации на Донбассе 60 % опрошенных назвали США и страны НАТО, еще 14 % указали на Украину. При этом Россию застрельщиком конфликта посчитали только 3 % опрошенных.

Опрос проводился до начала горячей фазы конфликта. Отвечая на вопрос о страхе перед войной между Россией и Украиной, 51 % заявил о том, что боится этого (26 % война очень пугала, еще 25 % — пугала "во многом"). Об отсутствии страха заявили 47 % (при этом 25 % совершенно не боялись конфликта, а еще 22 % — боялись "не слишком").

Треть (33 %) опрошенных заявили социологам, что ЛНР и ДНР должны обрести независимость, еще 25 % высказались за вхождение республик в состав России. О том, что Донбассу будет достаточно автономии в составе Украины, высказались 17 %.

Опрос проводился 17-21 февраля 2022 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения. Участие в нем приняли 1 618 респондентов старше 18 лет, проживающие в 50 регионах России. Исследование проводилось методом личного интервью на дому у опрашиваемых.

*"Левада-Центр" внесён Минюстом РФ в перечень НКО-иноагентов

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