Джонсон: Великобритания вводит блокирующие санкции против ВТБ и "Аэрофлота"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как и обещал, начал выступление по ситуации со вторжением России на территорию Украины, делится РБК.

Первым делом он объявил о вводе новых санкций в отношении двух крупных отечественных компаний.

"Великобритания вводит блокирующие санкции против ВТБ и "Аэрофлота" ", - заявил британский премьер.

Также в стране вводятся ограничения на суммы, которые граждане РФ могут держать на счетах в её банках. Под запрет на экспорт попадает вся производимая в Британии высокотехнологичная продукция.

Кроме ВТБ экономические ограничения коснулись также ОАК, ОСК и Ростеха.

В "именном" санкционном списке - миллиардер, член совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Кирилл Шамалов; гендиректор ПАО "ОАК" ( Объединенной авиастроительной корпорации) Юрий Слюсарь; зампред правления ВТБ Денис Бортников; председатель ПАО "Промсвязьбанк" Пётр Фрадков.

Ранее 24 февраля Джонсон назвал развёрнутую Россией на Украине войну "катастрофой для всей Европы".

"Специальная военная операция" началась на Украине утром 24 февраля по указу президента России Владимира Путина.