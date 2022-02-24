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Новости 20:18

Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля на фондовом и срочном рынках

фото ЗакС политика Мосбиржа отменила утренние торги 25 февраля на фондовом и срочном рынках

Московская биржа заявила об отмене утренних торгов на рынке акций 25 февраля. Сообщение об этом опубликовано 24 февраля на сайте организации.

Также отменены утренние торги на срочном рынке. Решение продиктовано рекомендациями Совета Биржи и решением Центробанка, говорится в заявлении.

"Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли", — объясняет Мосбиржа. Согласно сообщению торговой площадки, утренняя торговая сессия на валютном рынке начнется в 7:00. "Начало торгов на рынке акций в 9:50 (аукцион открытия), в 10:00 – основные торги. Начало торгов на срочном рынке – в 10:00", — говорится на сайте.

Фото: pixabay


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