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Новости 21:32

В Петербурге на антивоенной акции задержано почти 300 человек

фото ЗакС политика В Петербурге на антивоенной акции задержано почти 300 человек

На петербургской акции против войны в Украине задержано уже 286 человек, сообщает "ОВД-Инфо"*. Данные проекта на 21:30 часов.

Люди стали собираться у станции метро "Гостиный двор" 24 февраля около 18:00 часов. Акция до сих пор продолжается, передают корреспонденты ЗАКС.Ру. 

Полиция применяет грубую силу к задержанным, валит на землю и жестко скручивает. Во время одного из таких эпизодов освещающий акцию корреспондент ЗАКС.Ру получил удар по спине. 

Задержания проходят и на акциях в других российских городах. По данным "ОВД-Инфо"*, всего в России в автозаках оказалось более 1247 человек в 49 городах.

 

* Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иностранных агентов


Фото: Константин Леньков


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