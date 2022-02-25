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Адвокатов не пускают к задержанным в нескольких отделах полиции Петербурга

фото ЗакС политика Адвокатов не пускают к задержанным в нескольких отделах полиции Петербурга

Правозащитный проект "Апология" в ночь на 25 февраля сообщает о проблемах с допуском адвокатов в нескольких отделах полиции, где находятся задержанные на антивоенной акции на Невском проспекте петербуржцы.

По данным проекта, не удалось адвокатам попасть в 18-й, 64-й и 52-й отделы полиции. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") в своем Telegram-канале сообщил о проблемах с допуском защитников еще в трех отделах: 51-м, 16-м, 70-м. Парламентарий, посетивший несколько отделов лично, также заявил, что сотрудники правоохранительных органов не предоставляли ему информацию о задержанных.

Издание "ОВД-Инфо"* сообщает, что  по состоянию на 00:36 25 февраля известно о 431 задержанном в Петербурге на антивоенных акциях.   ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на момент публикации заметки не разместило на своем сайте данные о задержанных. 

 

* Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру


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