Зеленский объявил всеобщую мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, сообщается на сайте главы соседнего государства. Из опубликованного документа следует, что мобилизация должна пройти в течение 90 суток. Под нее попадают военнообязанные и резервисты, сказано в указе.

Общее число мобилизованного населения в документе не раскрывается. Это должен определить Генштаб ВСУ, уточняется в указе:

"Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации".

Также в документе прописано, что финансирование на себя берет кабинет министров страны. Помочь в мобилизации должны местные органы власти, организации всех форм собственности и предприниматели, приказал Зеленский. Он указал, что причина такого решения - военная агрессия России.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Весь день на территории соседней страны идут бои и происходят взрывы.

Фото: Сайт президента Украины