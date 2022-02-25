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Новости 2:46

Зеленский сообщил о гибели 137 украинских военных

фото ЗакС политика Зеленский сообщил о гибели 137 украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние сутки погибли 137 украинских военных, передает ТАСС. Еще 316 человек получили ранения, сообщил глава государства. 

Он добавил, что Украина потеряла контроль над островом Змеиный в Черном море. Все защищавшие его военные погибли, заявил президент. 

Зеленский также сообщил, что не покинул Киев. По словам главы Украины, он остается в правительственном квартале. Президент констатировал, что НАТО не дает никаких гарантий стране. Государство осталось в одиночестве, заявил Зеленский:

"Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно: все боятся".

 


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