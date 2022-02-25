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Новости 10:42

Дом в центре Петербурга передадут центру имени Алмазова

фото ЗакС политика Дом в центре Петербурга передадут центру имени Алмазова

Петербургское правительство распорядилось о передаче в безвозмездное пользование медцентру имени Алмазова дома № 20Б по улице Чайковского, передает пресс-служба Смольного. Ожидается, что в нем создадут структурные подразделения по направлениям "умная клиника" и "цифровизация", где будут производиться разработки с применением искусственного интеллекта.

Губернатор Александр Беглов в очередной раз подчеркнул достоинства этого медучреждения, назвав его центром мирового уровня.

"Сегодня центр выполняет исследования, которые определяют развитие отечественной медицины на десятилетия вперед", - считает Беглов.

Нежилое здание, возведенное в середине XIX века, состоит в перечне памятников КГИОП регионального значения как "Дом Е. С. Мясоедова (И. В. Оболенской-Нелединской-Мелецкой)".


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