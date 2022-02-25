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Новости 11:32

Петербуржец, обварившийся кипятком из-за прорыва теплотрассы, умер в больнице

фото ЗакС политика Петербуржец, обварившийся кипятком из-за прорыва теплотрассы, умер в больнице

Петербургский автомобилист, попавший в аварию из-за прорыва теплосети в Красносельском районе на текущей неделе, скончался в стационаре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Инцидент, приведший к летальному исходу, имел место в темное время суток на улице Маршала Захарова: машина пострадавшего провалилась в асфальт, и мужчина, обварившийся кипятком, оказался до прибытия спасательных служб заблокированным в машине.

Городская прокуратура ранее объявляла о проведении ведомственной проверки происшествия.


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