Петербуржец, обварившийся кипятком из-за прорыва теплотрассы, умер в больнице

Петербургский автомобилист, попавший в аварию из-за прорыва теплосети в Красносельском районе на текущей неделе, скончался в стационаре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Инцидент, приведший к летальному исходу, имел место в темное время суток на улице Маршала Захарова: машина пострадавшего провалилась в асфальт, и мужчина, обварившийся кипятком, оказался до прибытия спасательных служб заблокированным в машине.

Городская прокуратура ранее объявляла о проведении ведомственной проверки происшествия.