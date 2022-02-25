В Петербурге третий день подряд снижаются официальные заболеваемость и смертность от COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 123 460 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 9538 меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 787 человек (на 25 больше, чем накануне). Сумели поправиться 167 310 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположился Петербург – 7572 новых больных (на 1170 меньше, чем накануне), за ним следуют Новосибирская область – 4796 и Красноярский край – 4759. За прошедшие сутки в Петербурге от коронавируса поправились 20 360 человек и скончалось 75 (накануне – 79).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.