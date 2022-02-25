Мизулина потребовала признать Дудя иноагентом

"Лига безопасного интернета" обратилась в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить блогера Юрия Дудя на наличие иностранного финансирования, сообщила 25 февраля глава организации Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. По ее словам, обращение было составлено после выпущенного Дудем поста с критикой ситуации вокруг Донбасса.

"В связи с тем, что в ряде СМИ была ранее опубликована опубликована информация об иностранном финансировании данного блогера, вчера Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ и Министерство юстиции с просьбой о проведении проверки СМИ", — заявила Мизулина. По ее словам, Лига попросила признать Дудя иноагентом, если информация об иностранном финансировании подтвердится.

Пост, о котором идет речь, был опубликован в Telegram-канале Дудя и содержал критику заседания Совета безопасности, посвященного признанию ЛНР и ДНР. В тексте блогер сравнил Россию с Норвегией и порассуждал о причинах, почему в этих странах отличается уровень жизни.

"Есть много причин, почему у них — нефть и газ и вот так, а у нас — нефть и газ и вот так вот. Вчера большинство из этих причин мы снова наблюдали. Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться", — написал Дудь. Текст он завершил словами "России, Украине, миру — мир".

Фото: Telegram-канал Юрия Дудя