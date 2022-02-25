Финал Лиги Чемпионов перенесли из Петербурга в Париж

УЕФА в пятницу, 25 февраля, объявил о решении перенести финальный матч футбольной Лиги Чемпионов на парижский стадион "Стад де Франс", сообщил NY Times.

Изначально игра должна была состояться на "Газпром Арене" в Петербурге 28 мая. Перенос связан с боевыми действиями России на Украине.

УЕФА также решил перенести на нейтральные поля все встречи контролируемых ей турниров, которые должны были состояться в России и Украине. Это касается и клубных игр, и матчей национальных сборных. На данный момент известно о конкретном решении только по одному клубному матчу: следующей домашней игре московского "Спартака" в 1/8 Лиги Европы.