ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:38

Финал Лиги Чемпионов перенесли из Петербурга в Париж

фото ЗакС политика Финал Лиги Чемпионов перенесли из Петербурга в Париж

УЕФА в пятницу, 25 февраля, объявил о решении перенести финальный матч футбольной Лиги Чемпионов на парижский стадион "Стад де Франс", сообщил NY Times.

Изначально игра должна была состояться на "Газпром Арене" в Петербурге 28 мая. Перенос связан с боевыми действиями России на Украине.

УЕФА также решил перенести на нейтральные поля все встречи контролируемых ей турниров, которые должны были состояться в России и Украине. Это касается и клубных игр, и матчей национальных сборных. На данный момент известно о конкретном решении только по одному клубному матчу: следующей домашней игре московского "Спартака" в 1/8 Лиги Европы.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама