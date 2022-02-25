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Новости 12:44

Лавров: Спецоперация проводится, чтобы освободить украинцев от гнета

фото ЗакС политика Лавров: Спецоперация проводится, чтобы освободить украинцев от гнета

Министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил цель военной операции, начатой накануне вооруженными силами РФ на Украине. Из его слов следует, что она производится не только в интересах жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, независимость которых Россия признала в начале недели, но и в интересах украинцев.

"С тем, чтобы, освободившись от этого гнета, украинцы сами свободно могли бы определить свое будущее", - произнес он на видеозаписи, опубликованной радиостанцией "Маяк".

Лавров, как и ранее президент Владимир Путин, упомянул о "демилитаризации и денацификации", в которых якобы нуждается Украина. В свою очередь,  правительства стран Запада, как представляется министру, отрицают "факт очевидного геноцида" в отношении жителей русскоязычных регионов.

О том, как отнеслись к действиям России на Украине несколько тысяч петербуржцев у Гостиного двора, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.


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