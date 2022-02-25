Россияне сняли более 100 млрд рублей наличных за день

В течение первого дня военной операции на Украине россияне продемонстрировали ажиотажный спрос на снятие наличных. Как пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка, 24 февраля граждане сняли со своих счетов 111 млрд рублей наличных денег. Такого не случалось с марта 2020 года, когда панические настроения соотечественникам диктовала начавшаяся пандемия коронавируса. Правда, отмечает издание, два года назад всплеск активности был еще более серьезный: в один из мартовских дней 2020-го наличных сняли более чем на 174 млрд рублей.

Напомним, что текущая неделя началась с признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а 24 февраля РФ ввела войска на Украину, желая произвести "демилитаризацию и денацификацию" соседней страны. На эту внешнеполитическую активность моментально отреагировала биржа: утром прошлого дня доллар продавали уже за 90 рублей.