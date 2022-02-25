ЦБ назвал банки, клиенты которых не смогут расплачиваться их картами за границей

Все платежные карты российских банков продолжат обслуживаться в пределах страны, как и прежде, сообщает 25 февраля Центробанк. Средства на счетах, привязанных к этим картам, сохранены и доступны владельцам в любое время, уточнили в регуляторе.

В то же время клиенты попавших под санкции банков (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия) не смогут расплачиваться своими картами за пределами России. Также они не смогут расплатиться в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в поддержавших санкции странах.

"Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России", — сообщили в Центробанке.

Ранее РБК сообщил о том, что клиентам "Сбера" по-прежнему будут доступны операции за рубежом, равно как и оплата через Apple Pay и Google Pay. Клиенты смогут совершать все операции, включая обмен валюты в мобильном приложении, валютные переводы и операции по картам за рубежом, сообщает издание со ссылкой на заявление банка.

Введенные США санкции против "Сбера" оказались мягче санкций против других банков, оказавшихся в списке, утверждает РБК и уточняет, что с 26 марта американские финансовые организации начнут отклонять платежи, в которых участвует банк. При этом заморозки средств Сбербанка не планируется.

Фото: pixabay