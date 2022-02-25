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Новости 14:09

ЦБ назвал банки, клиенты которых не смогут расплачиваться их картами за границей

фото ЗакС политика ЦБ назвал банки, клиенты которых не смогут расплачиваться их картами за границей

Все платежные карты российских банков продолжат обслуживаться в пределах страны, как и прежде, сообщает 25 февраля Центробанк. Средства на счетах, привязанных к этим картам, сохранены и доступны владельцам в любое время, уточнили в регуляторе.

В то же время клиенты попавших под санкции банков (банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия) не смогут расплачиваться своими картами за пределами России. Также они не смогут расплатиться в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в поддержавших санкции странах.

"Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России", — сообщили в Центробанке.

Ранее РБК сообщил о том, что клиентам "Сбера" по-прежнему будут доступны операции за рубежом, равно как и оплата через Apple Pay и Google Pay. Клиенты смогут совершать все операции, включая обмен валюты в мобильном приложении, валютные переводы и операции по картам за рубежом, сообщает издание со ссылкой на заявление банка.

Введенные США санкции против "Сбера" оказались мягче санкций против других банков, оказавшихся в списке, утверждает РБК и уточняет, что с 26 марта американские финансовые организации начнут отклонять платежи, в которых участвует банк. При этом заморозки средств Сбербанка не планируется.

Фото: pixabay


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