Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться перед Путиным

Президент Чечни Рамзан Кадыров 25 февраля выступил на построении вооруженных сил региона. Видео с этого мероприятия опубликовала Baza.

"Пользуясь случаем, хочу дать совет пока ещё действующему президенту Зеленскому. Пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорее позвонил нашему верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений", - заявил Кадыров.

По информации ИА "Чечня сегодня", в построении участвовали 12 тысяч бойцов. Кадыров сообщил, что пока этих военнослужащих никуда не отправляют, они будут выполнять поставленные задачи "на своих объектах".

"Восемь лет убивали граждан двух республик - Донецка и Луганска. Никто на это внимания не обращал. Сегодня, когда Россия начала противостоять бандеровцам, шайтанам, террористам, отщепенцам, весь мир встал против нашего государства", - передает агентство слова Кадырова.

Напомним, Россия ведет боевые действия на территории Украины с утра 24 января. О "специальной военной операции" объявил президент Владимир Путин, пригрозив странам, которые захотят физически воздействовать на Россию, ядерным оружием.

Фото: kremlin.ru