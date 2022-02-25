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Новости 15:51

Инициатора антивоенного обращения журналистов исключили из пула МИДа

фото ЗакС политика Инициатора антивоенного обращения журналистов исключили из пула МИДа

Журналистка "Коммерсанта" Елена Черненко сообщила 25 февраля о том, что ее "исключили из пула журналистов МИД РФ", где она проработала 11 лет. Ранее она инициировала обращение журналистов с требованием прекращения боевых действий на Украине.

По словам Черненко, из пула ее исключили с формулировкой "за непрофессионализм". Журналистка обратилась непосредственно к представителю МИД Марии Захаровой с просьбой не предпринимать аналогичных мер против других подписантов.

"Обращаюсь к Марии Владимировне Захаровой: очень прошу, не предпринимайте меры по отношению к другим подписавшимся коллегам. Вы написали мне, что я "подставила" людей и "прячусь за их спинами". И хоть я с такими формулировками не согласна, это письмо – действительно прежде всего моя инициатива. Я не считаю, что насилие и несправедливость в одном месте (на Донбассе) оправдывает насилие и несправедливость в другом (военную операцию)", — заявила Черненко в своем Telegram-канале.

Черненко опубликовала обращение с осуждением военной операции на Украине утром 24 февраля. К настоящему моменту подписи под ним поставили 292 работника средств массовой информации.

 


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