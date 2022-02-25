Из Ленобласти отправят 50 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

Жители Ленинградской области смогли оперативно собрать около 50 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса, о чем сообщает пресс-служба регионального правительства. Четыре грузовика отвезут продовольствие, одежду и промтовары в город Батайск Ростовской области. Подчеркивается, что акцию организовала и провела "Единая Россия".

"Жители Ленинградской области хорошо знают свою историю ― что такое война, что такое гуманитарная катастрофа, что такое беда, которая касается всех ― детей, семей и стариков. Важно, что груз, который мы подготовили, разнообразный", - заметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Среди вещей, которые отправят на юг России, обращают на себя внимание детское питание и детские игрушки. Гуманитарную помощь собирали со всех районов Ленобласти.

Напомним, что новейший поток беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР начался 18 февраля после объявления местными властями эвакуации. Тремя днями позже РФ признала независимость этих спорных территорий, а еще через три дня ввела на Украину войска.