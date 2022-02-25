ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:28

Из Ленобласти отправят 50 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

фото ЗакС политика Из Ленобласти отправят 50 тонн гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

Жители Ленинградской области смогли оперативно собрать около 50 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса, о чем сообщает пресс-служба регионального правительства. Четыре грузовика отвезут продовольствие, одежду и промтовары в город Батайск Ростовской области. Подчеркивается, что акцию организовала и провела "Единая Россия".

"Жители Ленинградской области хорошо знают свою историю ― что такое война, что такое гуманитарная катастрофа, что такое беда, которая касается всех ― детей, семей и стариков. Важно, что груз, который мы подготовили, разнообразный", - заметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Среди вещей, которые отправят на юг России, обращают на себя внимание детское питание и детские игрушки. Гуманитарную помощь собирали со всех районов Ленобласти.

Напомним, что новейший поток беженцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР начался 18 февраля после объявления местными властями эвакуации. Тремя днями позже РФ признала независимость этих спорных территорий, а еще через три дня ввела на Украину войска.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама