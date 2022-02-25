 В Минобороны заявили, что украинские власти используют мирных жителей в качестве живого щита

Российские военные блокировали Киев с западной стороны, заявил 25 февраля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, к настоящему моменту в пригороде украинской столицы был взят аэропорт Гостомель. В ходе боев с украинской стороны погибли около 200 человек.

"При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет", — заявил Конашенков.

По версии представителя Минобороны, украинские военнослужащие в боестолкновениях преимущественно не участвуют. "Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов", — сообщил он.

Также Конашенков заявил о том, что в украинские воинские части "были внедрены группы отъявленных националистов", которые якобы выявляют среди бойцов неблагонадежных людей и действуют в качестве заградительных отрядов, препятствуя отступлению. При этом националисты якобы проводят бессудные расправы над срочниками с целью устрашения военнослужащих.

"Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям, — продолжил представитель военного ведомства. — Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. <...> Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские Вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут".

Фото: страница Минобороны во «ВКонтакте»