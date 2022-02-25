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Петербургские молодогвардейцы собирают медиков, готовых отправиться на Донбасс

фото ЗакС политика Петербургские молодогвардейцы собирают медиков, готовых отправиться на Донбасс

В Петербурге составляют списки медиков, готовых отправиться волонтерами на Донбасс, сообщает 25 февраля Znak.com со ссылкой на главу городского отделения ""Молодой гвардии" Единой России" Александра Маликова.

Маликов сообщил изданию, что сейчас в организации ждут сведений о том, "сколько нужно специалистов и будут ли они нужны в принципе". При этом списки добровольцев уже формируются.

"В составе нашей организации есть студенты-медики, среди них есть те, кто готов поехать и оказать помощь на Донбассе. Мы вообще мобильная организация, готовая откликнуться на любой призыв о помощи", — поведал молодогвардеец.

Как пишет Znak со ссылкой на отделение "Единой России" в Кургане, "задача помощи медиками поставлена в масштабах всей страны". При этом по всей стране ищут добровольцев, готовых отправиться на Донбасс для восстановления мирной жизни, отметили единороссы.

Фото: pixabay


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