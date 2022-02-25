"Вечернего Урганта" сняли с эфира из-за "общественно-политических событий"

Шоу "Вечерний Ургант" исчезло из телепрограммы Первого канала, уступив свое место программе "Большая игра". На это 25 февраля обратило внимание издание "Подъём".

"Программа "Вечерний Ургант" в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке, — сообщила "Подъёму" пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова. — Текущая перевёрстка связана с важными общественно-политическими событиями".

Как уточнила Крымова, "Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале". При этом информация о том, когда возобновится выход программы, отсутствует.

Ранее Ургант прокомментировал военные действия на Украине записью в своем аккаунте в Instagram. "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ", — написал ведущий, использовав вместо иллюстрации черный квадрат.

О своем отношении к войне высказался и сценарист "Вечернего Урганта" Александр Гудков. "Мне стыдно, что я родился в этот день", — сообщил он своим подписчикам в Instagram.

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