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Новости 17:54

МОК призвал не проводить спортивные соревнования в России и Белоруссии

фото ЗакС политика МОК призвал не проводить спортивные соревнования в России и Белоруссии

Исполком Международного олимпийского комитета обратился 25 февраля к международным федерациям с призывом не проводить никаких мероприятий на территории России и Белоруссии. Запланированные соревнования предлагается отменить или перенести в другие страны.

"Исполком МОК сегодня призывает все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Белоруссии", — гласит сообщение на сайте организации.

Причиной такого решения указано нарушение принципа олимпийского перемирия властями России и Белоруссии, сказано в тексте. Кроме того, МОК призвал не вывешивать национальные флаги обеих стран и не исполнять их гимны на международных соревнованиях, где не действуют санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против России.

Ранее МОК выступил с "решительным осуждением" нарушения принципа олимпийского перемирия российским правительством. Сообщение об этом было опубликовано на сайте организации 24 февраля.

Фото: pixabay


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