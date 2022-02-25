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Новости 18:57

В Смольном пообещали к 2030 году открыть 21 станцию метро

фото ЗакС политика В Смольном пообещали к 2030 году открыть 21 станцию метро

Петербургское руководство планирует к 2030 года ввести в эксплуатацию 21 новую станцию метрополитена, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина. 

"Первые три - "Путиловская", "Юго-Западная" (она же - "Казаковская", Красносельско-Калининская линия) и "Горный институт" (Лахтинско-Правобережная линия) откроются в 2024 году. Работы на этих объектах в настоящее время идут полным ходом силами нового генподрядчика "Метрострой Северной Столицы"", - приводятся слова чиновника.

К рубежному 2030 года, по прогнозу Левакина, длина используемых подземных путей достигнет 160 км, а в шаговой доступности от станций подземки будут проживать 40% петербуржцев.

Отметим, что обещания касательно открытия новых станций метро были "изюминкой" предвыборной программы губернатора Александра Беглова в 2019 году. Тогда он пообещал открыть 29 новых станций до 2032 года. Однако вскоре после его избрания проблема с метростроением только обострилась, и городу даже пришлось сменить главного подрядчика.


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