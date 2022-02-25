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Новости 20:03

"Ведомости": Сотрудникам Смольного запретили покидать Россию

фото ЗакС политика "Ведомости": Сотрудникам Смольного запретили покидать Россию

Сотрудники нескольких комитетов администрации Петербурга получили 25 февраля письма с запретом покидать Россию, сообщили "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Издание утверждает, что подобная мера распространяется не только на госслужащих, но также и на работников подведомственных Смольному учреждений.

При этом пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина заявила, что "ничего не знает об этом".

По данным издания, в прошлый раз аналогичный запрет для петербургских чиновников вводили на новогодних каникулах. Тогда его необходимость объясняли распространением коронавирусной инфекции.


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