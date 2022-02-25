Британия ввела санкции против Путина и Лаврова

Власти Великобритании наложили 25 февраля санкции на президента России Владимира Путина и главу МИД Сергея Лаврова в связи с военными действиями на Украине. Об этом говорится в обновленном санкционном списке Соединенного королевства.

Принятые меры подразумевают заморозку активов, в случае, если таковые найдутся. При этом речи о запрете на въезд в страну для Путина и Лаврова не идет.

Ранее премьер-министр Великобритании анонсировал введение санкций против российского президента и министра иностранных дел. Также он призвал лидеров НАТО "предпринять немедленные действия против [использования в России платежной системы] SWIFT", цитирует заявление канцелярии Джонсона ТАСС. По словам главы британского правительства, никаких разговоров о нормализации отношений с Россией в свете войны на Украине быть не может.

Известие о санкциях уже прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. "Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?", — задалась она вопросом в своем Telegram-канале.