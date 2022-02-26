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Пресс-секретарь Зеленского сообщил о консультациях с Россией по поводу переговоров

фото ЗакС политика Пресс-секретарь Зеленского сообщил о консультациях с Россией по поводу переговоров

Украинская сторона готова к переговорам и прекращению огня, сообщил в ночь на 26 февраля пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров на своей странице в Facebook. По его словам, "непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса".

"Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации", — сообщил Никифоров. Он также выразил мнение, что "чем скорее начнутся переговоры, тем больше будет шансов на возобновление нормальной жизни".

Ранее СМИ сообщили об обращении Зеленского к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой выступить посредником в переговорах Киева с Москвой. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского агентства УНИАН.


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