Задержания под "Любэ": Второй день протестов в Петербурге

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Хотя продолжение антивоенных протестов никто не анонсировал, вечером в пятницу, 26 февраля, у Гостиного двора собрались и силовики, и демонстранты. Полиция удивила своим креативом. Она не только закручивала руки и отправляла в автозаки кричавших "Нет войне", но и включала для них патриотические песни. Особенной популярностью пользовалась группа "Любэ".

После массовых задержаний накануне в четверг, в пятницу полицейские решили заранее стянуть силы к площадке у Гостиного двора. Ожидалось продолжение протестов. Хотя публичных призывов выходить в такое-то время в такое-то место не звучало, было очевидно, что если соберутся, то опять здесь. Петербургский Главк не только отправил свои силы бороться с противниками боевых действий России на Украине, но и устроил культурную акцию. У входа в Гостиный двор поставили колонки, из которых играла легкая музыка.

- Наш сегодняшний концерт - это концерт в поддержку решений президента и правительства Российской Федерации. Это концерт в поддержку наших солдат, которые выполняют свой долг, - объявил конферансье в пиджаке.

К микрофону один за другим подходили сотрудники в полицейской форме, чтобы исполнить шлягеры: "Русский вальс", "Вдруг как в сказке скрипнула дверь", "Я люблю тебя, жизнь" и другие.

- Это те мероприятия, которые мы считаем в эти трудные дни необходимо в городе проводить. Мы не находимся на Донбассе, мы находимся здесь. Мы поддерживаем их со своей стороны и надеемся, что все жители нашей страны поддержат наших людей, которые выполняют действительно тяжелые задачи на Донбассе, - рассказал ЗАКС.Ру начальник культурного центра ГУ МВД по Петербургу Сергей Трипутин.

Концерт продлился до 19-00. А уже через полчаса начались задержания. У Гостиного двора собралось сотни две человек. Без плакатов и скандирований они выдвинулись по тротуару в сторону Дворцовой площади. Полицейские просто не могли не заметить столь массовый маневр. Часть колонны удалось отсечь и задержать. В два пассажирских автобуса загрузили примерно 50-60 демонстрантов, в основном совсем молодых людей. Остальным удалось уйти.

















Через час у Гостинки снова образовалась толпа, еще больше прежней. На традиционные скандирования "Нет войне" полиция отвечала точечными задержаниями.

За плакат с антвоенными или антипутинскими лозунгами в автозак отправляли немедленно. Как и днем ранее, было много девушек. Снова пытались вставать в сцепку, но это был скорее символический жест. Силовики выдергивали людей без особых усилий.

Видимо, вдохновившись недавним концертом коллег, полицейские подошли к процессу задержания творчески. На протяжении почти всей акции из легкового автомобиля МВД на полную громкость играли патриотические песни про солдат и про Россию, часто включали "Любэ".























К 21-00 протестующих у Гостиного двора было человек 600, явно меньше, чем накануне. Люди постоянно подходили, благодаря чему, несмотря на задержания численность даже подросла, хотя и не слишком существенно. Каждый поднятый над головами плакат толпа встречала аплодисментами. Полиция реагировала на эти звуки как на сигналы для действия. Плакатами, которые после оставались лежать на земле, украшали ограды деревьев, которые и так еще накануне исписали антивоенными лозунгами и оскорблениями в адрес Путина.

За плакат с пацифистским лого задержали экоактивистку Марину Паркину. Она пришла к Гостинке с двумя детьми. Одного держала за руку, другой, совсем маленький, был у нее на груди. Полицейские схватили Паркину достаточно грубо. Уже по пути к автозаку они поняли что к чему и решили проявить гуманность. Отвели задержанную не в автобус, а в легковой автомобиль. Она показывала фотографии на телефоне и явно пыталась объяснить, что осталась без второго ребенка. Его вскоре привели к машине другие протестующие. Полиция отвезла Паркину и двух ее детей домой.

Всё это время из другой машины играла музыка. Полицейские решили брать противников войны измором и принялись крутить по кругу одну песню - хит "Любэ" "От Волги до Енисея". Она стала саундтреком для всех дальнейших задержаний. Как и накануне, ближе к концу акции они стали жестче. Некоторым заламывали руки, и быстрым шагом гнали в полусогнутом положении к автобусу. Тех, кто упирался, несли за руки и за ноги. Одного демонстранта при этом уронили, попытались поднять, но он брыкался. Уронили снова. Второй ряд полицейских окружил своих коллег, чтобы никто не смог пробиться на помощь к задержанному. "Фашисты", - скандировала толпа. Так реагировали практически на каждое задержание.

В 21-45 основная масса протестующих, которым удалось не попасть в автозак, выдвинулись в сторону Дворцовой площади. Вторая попытка шествия по тротуару закончилась так же, как и первая, предпринятая двумя с половиной часами ранее. Полиция бросилась вдогонку. Часть толпы разогнали, часть - прижали к стене и задержали.

- Все нормально отработали, молодцы, - похвалил подчиненных упитанный командир-подполковник.































Но оказалось, что это еще не конец. Хотя скандирований и плакатов у Гостиного двора уже не было, полиция не расходилась, с подозрением поглядывая на оставшуюся у здания молодежь. Сперва возобновились точечные задержания, а затем в автозаки упаковали всех, кто не успел разбежаться. Под конец мест в автомобилях полиции и автобусах уже не было. Набивали маршрутное такси № К-253. Через стекло этой приспособленной под автозак маршрутки было видно, что одного из задержанных полицейские "успокаивали" с применением силы. "Не смейте бить", - кричали с улицы.

К 22-20 у Гостиного двора не осталось вообще никого кроме полиции. Люди в касках и с дубинками в руках, выстроившись в цепи, прошли по тротуарам, оттеснив с них всё живое. Пройти разрешили только женщине с коляской.

- Молодцы, мужики, что вы их разогнали, - радостно сказал силовикам прохожий, которого самого не пустили к метро.

По данным "ОВД-Инфо"*, всего в Петербурге за вечер антивоенного протеста задержали не менее 246 человек.

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текст: Сергей Еремеев / фото: Константин Леньков